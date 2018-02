¿Por qué criticaron a Andrea Serna y Mónica Rodríguez en el Carnaval de Barranquilla?

Así inició el día. El equipo de #NosMueveColombia está listo para la Batalla de 🌺 en el Carnaval. Esta vez el equipo se vistió en honor a las Negritas Puloy, un disfraz tradicional del Carnaval. Por el que agradecemos enormemente a la Fundación Afrocolombiana Motiao Suto que nos ayudaron con los turbantes.

