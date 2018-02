Backstreet Boys, bajo investigación policial por abuso sexual

El departamento de policía de Santa Monica en Estados Unidos confirmó a la publicación USA Today que dio inicio a la investigación contra Nick Carter, ex integrante de la banda Backstreet Boys, por acusaciones de acoso sexual. De acuerdo al informe policial, la víctima, Melissa Schuman, presentó su denuncia por hechos ocurridos en el año 2003.

La actriz y ex-cantante del grupo femenino Dream, actualmente de 33 años de edad acusó a Carter mediante un tweet que compartió en noviembre de 2017. Schuman dio ahora un paso más y presentó su denuncia formal ante las autoridades.

La cantante aseguró que el movimiento de empoderamiento femenino Rape Abuse Incest National Network le dio fortaleza para tomar esta decisión.

Nick Carter negó el contenido de la denuncia, sobre un hecho ocurrido hace casi 15 años. / Infobae

"Finalmente estoy haciendo lo que creí que ya no podía hacer. Estoy presentando una denuncia policial", dijo en su cuenta social y agregó los hashtags, Time's Up y Me Too. Hashtags que han sido utilizados por otras famosas celebridades de Hollywood para denunciar el acoso sexual por parte de hombres poderosos de las industrias del cine, la televisión y la moda.

Schuman primero presentó sus acusaciones en una publicación en su blog, titulada "No te preocupes, no se lo diré a nadie". La artista relató que el incidente ocurrió en el año 2003 al poco tiempo de haber iniciado el rodaje de la película para televisión The Hollow, que protagonizó con Carter. La actriz tenía 18 años, mientras que el Backstreet Boy tenía 22 en el momento de los hechos.

Por su parte, el ex ídolo femenino negó categóricamente la denuncia y dijo a USA Today que creía que sus interacciones habían sido consensuales. "Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la señora Schuman", afirmó Carter.

Nick Carter dice que su relación con Schuman fue consensual. / Infobae

"Melissa nunca me expresó, mientras estuvimos juntos o en ningún momento después, que cualquier cosa que hicimos no haya sido consensuada", señaló Carter en un comunicado. "Después grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y comprensivo con Melissa, tanto a nivel personal como profesional", insistió.

"Esta es la primera vez que escucho sobre estas acusaciones, casi dos décadas después", agregó. "Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causarle intencionalmente incomodidad o daño a alguien", completó.

Infobae