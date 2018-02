La lluvia de críticas y ofensas contra Carolina Cruz por un tuit político

Estamos en plena confluencia política en el país. La premura de las elecciones legislativas y presidenciales ha polarizado las opiniones de todos los colombianos y los famosos no se escapan de las opiniones y de los sablazos por cuenta de los comentarios que hacen en redes sociales sobre el entramado político del país.

Este fue el caso de la presentadora y modelo Carolina Cruz, quien opinó sobre un tema muy complicado por la polarización del país. Indirectamente habló sobre "la amenaza del castrochavismo", sí esa de la que su tía le manda audios a WhatsApp.

El trino fue el siguiente:

Hoy me da miedo saber que estamos muy cerca de convertirnos en algo similar a un país vecino. — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) February 6, 2018

La insinuación, se refería a que tiene miedo de que Colombia se convierta en Venezuela, país vecino que vive una complicada situación económica y social. La modelo no habló de un candidato, ni siquiera mencionó al país, pero la realidad es que sus seguidores se 'pillaron' las indirectas y la atacaron sin piedad aduciendo que no vive en Colombia, que es una bruta, que su estarto es 20, que no se queje.

Aquí algunos de los mencionados comentarios al tuit que ya cuenta con más de 2500 respuestas y 1600 retuits.

Tranquila q ud vive en el exterior!!! — javier felipe santac (@javiersantac) February 6, 2018

Un buen economista, que sea políticamente imparcial te saca de esa duda con argumentos claros, eres muy influyente como para opinar esas cosas públicamente sin argumentos. — Pablo Andres Velez (@pablovelezrios) February 6, 2018

Jajajaj le falta leer señora, no solo de farándula se vive. pic.twitter.com/4EeR5FnlMQ — Joc Rodriguez (@Joc2116) February 6, 2018

Ja, tan pendeja esta estrato 20! — jaime alfonso (@jaimealfonso71) February 7, 2018

Querida Carito te recuerdo que en Colombia desde hace mucho hay pequeñas Venezuelas, te invito a que salgas del confort de tu casa y te pases por la Guajira, el Choco, y todos los barrios vulnerados de las grandes ciudades. No caigas en el error de muchos. — Evelyn suarez ® (@evelinsuarez) February 6, 2018

@carocruzosorio la q patrocina productos chimbos;ineptos como @EnriquePenalosa ,nos viene a decir q la“miedito convertirnos en Venezuela”;cuando ella apoya con su discurso a @German_Vargas que con su @PCambioRadical destruyo La guajira y a Kike q está haciendo lo mismo co Bogotá: pic.twitter.com/M05SG06A5n — Sandra perez (@Sandrayaperez) February 6, 2018

