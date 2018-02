"Yo nunca me he sentido como un galán": Jorge Enrique Abello habla de 'Tan galán', su ópera prima

Tras el éxito de Betty en Teatro, Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello regresan con Tan galán, Una historia que contará todo lo que el público siempre quiere saber sobre las escenas de amor, de besos, los horrores de los castings, los desastres de los ensayos y las hazañas de los montajes entre dos personajes que no saben si se aman o se odian.

Esta obra, escrita por Jorge Enrique Abello, nace de un ejercicio teatral con Andrés López, autor de La pelota de letras, como una burla a sí mismo y a los galanes de televisión latinoamericanos. Aunque no es considerada una autobiografía, la obra sí retrata un par de peripecias que el actor y algunos colegas han vivido en su tiempo de carrera profesional. Esto es lo que el actor le contó a PUBLIMETRO sobre esta obra.

¿De dónde surge la idea para Tan galán?

No es la primera obra que escribo pero sí la primera que expongo. Fue un proceso que venía de la curiosidad y la inquietud de algunas personas sobre mi trabajo, sobre mi oficio. Y vi que había mucha curiosidad por la vida de los actores tras escena. Entonces sumé algunas de mis experiencias con algunos compañeros y escribí mi historia de amor y lo que pasa con actores tras escena. Esa iniciativa comenzó en un ejercicio dramatúrgico de Andrés López que desarrollo en esta obra.

¿Qué hay de las otras obras que ha escrito, por qué esta es la primera que se presenta?

Porque he escrito muchas cosas pero creo que esta es una historia donde la gente va a ver un poquito más de la vida de los actores. Es una historia que permite hablar sobre el amor, sobre mí, sobre cómo veo el medio en que trabajamos, y hablo de esas preguntas que siempre me hacen pero que no me gusta responder. Me pareció divertido hablar con la gente sobre el amor, y tratar de reírse de uno. Es una gran burla a lo que somos los actores.

Es una historia que permite hablar sobre el amor, sobre mí, sobre cómo veo el medio en que trabajamos, y hablo de esas preguntas que siempre me hacen pero que no me gusta responder. Me pareció divertido hablar con la gente sobre el amor, y tratar de reírse de uno. Es una gran burla a lo que somos los actores.

A juzgar por el nombre de la obra, ¿también podría decirse que es una burla al papel de galán que le ha tocado hacer siempre?

Pues sí, un poquito, ¿no? Yo nunca me he sentido eso y ponen un rótulo con el que pueden pasar cosas muy locas en tu vida que no corresponden con lo que tú eres. Y eso es lo que quiero mostrar. Realmente yo soy como cualquiera de ustedes pero me pusieron esto y me toca vivir unas cosas que no tiene nada que ver con esto y me meten en problemas y en un montón de cosas que no son.

¿Y cuáles son esas preguntas cliché que más le molesta responder normalmente?

Que qué pasa en las escenas de amor, qué pasa en las escenas de cama, qué pasa cuándo se dan un beso, que si los actores tienen química, que cómo usted ha trabajado con mujeres tan bonitas, que qué pasa cuando la gente se odia en escena, que qué pasa cuando no están de acuerdo entre ustedes, en fin.

Cuéntennos de su personaje, ¿es algo así como el galán prototípico?

Es un tipo que le tocó ser galán y lo llamaron a hacer una obra, y todo el mundo considera que como viene de hacer televisión no va a poder con la obra, en especial la actriz con la que va a trabajar, que es una gran diva del teatro.

Que es interpretada por Lorna Cepeda…

Lorna es una actriz que admiro mucho, una comediante y una persona muy cariñosa y entregada a su trabajo. Tenemos una amistad hace muchos años, ha sido muy bonito. Tanto Lorna como yo estamos hablando de muchas cosas de nuestra intimidad así no hablemos de historias que sean propiamente nuestras.

¿Cuál fue el mayor reto de actuar el guion que usted mismo escribió?

Es reto de todos los días, de cada ensayo. Hablar de uno mismo y reírse de uno mismo no es siempre tan fácil.

¿Cómo ha sido el trabajo con Andrés López?

Nosotros nos tenemos mucha admiración y cariño. Yo tenía mucha curiosidad de cómo hacía sus obras y él me abrió la puerta para contarle un poco sobre mí. Y gracias a eso pude ver cómo construir esto. Andrés es un hombre muy generoso y muy cariñoso, con un talento enorme.

¿Después de esta obra piensa escribir más?

Sí, me encantaría. Es algo que siempre he tenido en mí.

¿Cuál es la invitación que le hace a las personas para que vayan a ver la obra?

Yo creo que corren tiempos difíciles. Creo que no siempre la vida es fácil, y no ha sido fácil para los colombianos en este tiempo. Creo que tener la oportunidad de sacar un momento para ir a teatro, de reírnos de nosotros mismos y volver a creer en el amor es algo maravilloso. Es el único regalo que yo le quiero hacer a los que me han seguido durante tantos años. Yo los invito a un momento mágico, muy especial, para reírnos de todas las tonterías que somos.