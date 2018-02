Así se veía Cecilia 'Chichila' Navia, de la novela 'Garzón vive', cuando era pequeña

Esta actriz Colombiana, opita, hoy está feliz de cumplir años, pues la verdad, aquí entre nos, son 38 los que cumple pero se siente como la de la foto. #vida #celebracion #gozadera #febrero7 #7 #7maravillas

A post shared by Cecilia Navia (@chichilanavia) on Feb 7, 2018 at 5:33am PST