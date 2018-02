La respuesta del Caracol TV a Carolina Soto cuando ella reveló que estaba embarazada y acababa de aceptar su nuevo trabajo

A todo el mundo del espectáculo le sorprendió que Carolina Soto, que estaba en el Canal 1, llegara al Canal Caracol. La negociación fue rápida, pero hubo un detalle que hizo que todo tuviera su cuota de suspenso: el embarazo de presentadora. La respuesta de Caracol a Carolina Soto fue la mejor.

La presentadora, que se dio a conocer en el Canal RCN, llegó hace menos de un año a Canal 1, sin embargo, la buena oferta económica y las amistades de la presentadora hicieron que todo fuera bastante sencillo.

Soto aceptó el trabajo y "al otro día me doy cuenta que estoy embarazada. Yo: ‘Dios mío santísimo’; me llegaron dos bendiciones al mismo tiempo, pero no sé si de pronto pueda continuar con lo del trabajo”, dijo la presentadora.

La respuesta de Caracol a Carolina Soto al canal

“Me tocó volver a llamar y yo: ‘¡Ay, qué pena!; tengo que contarles algo’. Yo: ‘No, ay Dios mío, esto me pasa solo a mí’. Y pues nada, les conté la noticia y para mí también fue una sorpresa grandísima porque me dijeron: ‘¡Bienvenidísimos los dos! ¡Felicitaciones! ¡Qué rico! ¡Felicidades! ¡Qué gran bendición! Y seguimos adelante con el proyecto’. Entonces, yo superfeliz y agradecida”, dijo la Soto.

La respuesta de la presentadora está después del segundo 45:

