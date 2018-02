'Red' es el motor en 'The Blacklist': James Spader

Raymond 'Red' Reddington (James Spader) está de vuelta para intentar reconstruir su imperio criminal. Ahora estará en un momento vulnerable, con su poder criminal en ruinas, y sus contactos en el mundo de los delincuentes completamente mermados, él cree que es el momento indicado para sentar las bases de una nueva empresa, que diseñará pensando en que Elizabeth 'Liz' Keen (Megan Boone) estará a su lado.

En los episodios de estreno de The Blacklist, Liz se encuentra dividida entre su papel como agente del FBI y la tentación de actuar en sintonía a sus instintos más criminales. La propuesta de Red de entregar a un nuevo miembro de su lista y ganar dinero con ello, resulta muy tentadora. La búsqueda de delincuentes parece haberse convertido en un negocio familiar y Liz tendrá que tomar muchas decisiones. Esto es lo que James Spader opina de esta nueva temporada y el curso que ha llevado su personaje en la serie.

Hemos visto un cambio sustancial ahora que Red y Liz son padre e hija. ¿Era este el momento indicado?

Creo que el tiempo era el indicado para entregar esta pieza de información, teniendo en cuenta que es una serie y los capítulos se presentan como tal. Pero esto es The Blacklist. Y así mismo la naturaleza de la historia es tal que algunas veces lo que crees que sucede no es lo que parece. No le aconsejo a nadie acostumbrarse con nada de lo que pasa. Creo que es una lección que aprendí desde el comienzo, no acostumbrarse. Así es Reddington, su show está basado en su personalidad, el tono que usa, creo que hay que tener cuidado con él.

¿Qué opinión tiene sobre su personaje? ¿Le genera simpatía?

Esa es una pregunta interesante porque en el transcurso de la serie la vida de Reddington ha pasado por muchos altibajos y ha dado giros muy inesperados. Se ha enfrentado a muchas cosas que le resultaban totalmente nuevas y diferentes. Creo que eso es bueno. Eso lo hace mucho más interesante para mí. Si no existieran esos giros tal vez el papel no me resultaría tan interesante. Reddington es alguien que definitivamente está cómodo con el caos y es capaz de encontrar una forma de salir de las situaciones más caóticas.

¿Cree que la serie podría tener un "final feliz"?

Bueno, creo que sí. Solo puedo hablar por Reddington pero puedo decir que hay buenas noticias de su lado. Y es que él es una especie de motor dentro de la serie. Incluso si todos están corriendo y saltando y haciendo mil cosas, él está haciendo un desastre dentro de las vidas de todos. Creo que él es alguien que ya sabe que las cosas pueden tener un final trágico, pero él es alguien que se lo espera. De verdad está preparado para ello.

¿Cómo ha sido la evolución de Red? Parece que siempre ha estado confundido a pesar de que se divertía en grande.

Sí, lo he visto disfrutando la vida. Lo he visto así desde el capítulo piloto; apreciando la vida que lleva y el mundo que lo rodea, y así se ha manejado en la serie una y otra vez. Creo que la diferencia es que al comienzo de esta temporada se expresa y se manifiesta en formas que la gente puede relacionar con alegría, mientras que antes cuando disfrutaba la vida las personas no pensaban que esas serían formas de vivir alegremente. Ahora él se permite una frivolidad que le es inherente.

¿Se podría decir que Red es como una especie de Calígula? Como alguien que hace lo que quiere, que incluso mata. ¿Tenía alguna figura histórica en mente cuando creó el personaje?

No, para nada. Aunque admito que estoy de acuerdo con que él es un personaje que hace lo que quiere. Es un sentido del poder terriblemente peligroso. Creo que él lo sabe, y creo que entiende. De hecho, han habido diferentes momentos a lo largo de la serie, que tal vez no han visto, en los que él ha hablado sobre cómo la persona que es ahora es un resultado de la vida que ha llevado, y él se hace responsable de ello, pero creo que él entiende el precio que ha pagado por la vida que ha elegido llevar.

¿Diría que Red es un monstruo?

Sí. Yo sé que él está al tanto de lo que es y lo ha dicho varias veces. Sé que él lo siente así, sabe que es un monstruo.

