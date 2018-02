Cansada de las críticas al programa de Caracol 'The Wall' Andrea Serna respondió a sus seguidores

Luego de su renuncia al Canal RCN, Andrea Serna se estrenó en el canal Caracol presentado el concurso 'The Wall', aunque el programa se ha mantenido dentro del rating, muchos lo siguen criticando y poniendo en duda la veracidad del muro en el que se juega.

El concurso busca que parejas colombianas luchen por cumplir sus sueños gracias al muro de 15 metros de alto, las bolas de colores y preguntas de cultura general. Algunos de los que han visto el programa le preguntan constantemente a Serna en sus redes sociales por la veracidad de éste, por esa razón ella decidió responder:

"Mmmmmm ¿qué les puedo decir? Igual el que quiera creer que hay manera de manipular las esferas lo va a seguir creyendo así les explique de mil maneras que no es posible…Ahora, también están los que no son mal pensados, que no están prevenidos con todo en la vida, que se gozan el rato. Hasta el Tino, que fue quien no se llevó nada para su fundación, es así" dijo la presentadora en dos comentarios sobre una foto suya en Instagram.

