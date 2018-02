Owen Wilson vuelve a la comedia con '¿Quién @#*%$ es papá?'

¿Quién @#*%$ es papá?, (Father Figure, en su idioma original) es protagonizada por el nominado al Óscar Owen Wilson y Ed Helms, y cuenta la historia de Kyle y Peter Reynolds, dos hermanos gemelos que en plena adultez descubren accidentalmente que su padre no falleció siendo niños, como su madre les había dicho, sino que todavía está vivo en alguna parte. Por esto, deciden emprender un viaje por carretera para descubrir quién es basándose en los difusos recuerdos de su madre.

Dentro de la lista de posibles padres están actores de la talla de J. K. Simmons (Whiplash) y Christopher Walken (El francotirador), ambos ganadores de premios de La Academia. ¿Quién @#*%$ es papá? es la primera película en la que Owen Wilson y Ed Helms, dos de los actores representantes de la comedia actual, se unen en la pantalla grande de la mano del director Lawrence Sher, quien ya había trabajado con Helms en la trilogía de ¿Qué pasó ayer?

¿Cómo describiría a Kyle Reynolds, su personaje?

El personaje que yo interpreto, Kyle, es muy inocente y no es consciente de ello, y eso me pareció muy chistoso. Realmente le saque mucho provecho a ese "lado malo" que viene con la personalidad extremadamente alegre que tiene el personaje.

¿Qué impresión le dejó el guion cuando lo leyó por primera vez?

Lo que me gustó la primera vez que lo leí es que es la historia de estos dos hermanos, y yo, al haber crecido con hermanos y ser propiamente uno, siento que tengo mucha experiencia en esa delgada línea de amarlos y al mismo tiempo no soportarlos por lo loco que te vuelven algunas veces. Siento que la relación entre los dos hermanos de la película, Kyle y Peter, tiene mucho de eso y me sentí bastante identificado.

La cinta se estrenó el 1º de febrero y ya ha sido vista por +66.000 colombianos en salas de cine de todo el país, según cifras de Cadbox.

¿Cómo describió el director Lawren Sher a su personaje de modo que usted lo pudiera visualizar?

Él dice "no te olvides de hacer las cosas 'a lo Kyle"". Kyle tiene esa clase de inocencia que puede llegar a ser irritante algunas veces, pero irritante de una buena forma. Es como un cachorro labrador que puede ser totalmente adorable, pero al mismo tiempo dañar todos los muebles de la sala, morder tus zapatos y hacer toda clase de desastres.

¿Qué historia hay detrás del personaje de Kyle?

Mi personaje es muy tranquilo, no tiene ninguna queja con la vida porque esta lo ha tratado muy bien. Él vive en Hawaii, es el portavoz de una salsa barbecue, tiene una muy buena vida sin necesidad de esforzarse mucho. Además, tiene una novia hermosa, que está embarazada y con la que se va a casar, así que al principio todo está de maravilla para él. Lo único que no está del todo bien, es su relación con su hermano, pero creo que Kyle no reconoce y no cae en cuenta que algo está mal porque él siempre ve el lado bueno de las cosas, así que simplemente trata de decir que todo es culpa de su hermano.

¿Cómo fue la actuación con Ed Helms en un papel en el que deben actuar como si literalmente se conocieran de toda la vida?

Lo que más me entusiasmaba de esta película eran las personas que iban a participar en ella, eso un factor muy importante a la hora de trabajar en un proyecto. Saber que Ed Helms iba a interpretar a mi hermano y que iba a tener la mayoría de mis escenas con él, fue muy agradable para mí porque creo que él es un gran actor, es gracioso e inteligente; así que pensé que nos la llevaríamos muy bien. Igualmente fue bueno trabajar con Larry, el director, con quien he sido amigo desde hace ya varios años, y todo el cast que él reunió: J. K. Simmons, Terry Bradshaw, Harry Shearer, Glenn Close, Katt Williams y mi prometida Jessica Gomes, teníamos un buen grupo de personas en esta película.

Este fue el debut de Lawrence Sher como director, ¿cómo fue el trabajo con él?

Él siempre fue alentador y nos apoyaba. Por ejemplo si uno tenía una idea, él la escuchaba y la probábamos en escena, o nos animaba a improvisar. Siempre nos hizo sentir que todos estábamos juntos en este proyecto y aunque muchas cosas tenían que salir según decía el guion, y se hicieron tal cual estaban, también hubo muchas que salieron del simple hecho de que Ed dijera algo y me hiciera reír, así surgieron muchas cosas interesantes de la improvisación y de nuestra interacción natural.

5 películas inolvidables donde actuó Owen Wilson

1. Armageddon (1998)

2. Zoolander (2001)

3. The Royal Tenenbaums (2001)

4. Wedding Crashers (2005)

5. Midnight in Paris (2011)

