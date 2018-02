El evento deportivo más importante en Estados Unidos siempre da de qué hablar. El "chicle" de Pink y el niño de la selfi con Justin Timberlake: los memes que dejó el Super Bowl.

La cantante conmovió a muchos con su impecable interpretación del himno nacional durante la inauguración del Super Bowl. Aun así, no pasó desapercibido un pequeño detalle de su presentación.

Y es que antes de comenzar a cantar, Pink se acordó que tenía un chicle en la boca, y sin ningún disimulo se lo sacó de la boca y lo dejó caer en la cancha.

En redes algunos criticaron a la cantante, pero ella contestó con un trino explicando que en realidad no era un chicle, sino una pastilla dulce para la garganta, pues había estado agripada los días previos a su presentación.

Otro de los momentos que puso a hablar a las personas en las redes sociales fue cuando Justin Timberlake se metió entre el público para cantar, y un niño se logró tomar una selfi con él.

De hecho, en su momento llegó a ser tendencia en Twitter como el "selfie kid" del Super Bowl, y varios medios lo señalaron como el chico más cool por tomarse la foto justo cuando Timberlake estaba a su lado.

Algunos, incluso bromearon con lo que habría ocurrido si el chico no hubiese tenido espacio en su celular para tomar la foto. Otros, dijeron que el pequeño en realidad estaba 'googleando' a Justin Timberlake para saber quién era.

Lo cierto es que el niño ahora tiene una de las fotos más memorables de la historia de los Super Bowl.

And a shout-out to my #SuperBowl MVP: this kid who kept his cool under pressure, unlocked his phone and opened his camera app just in time for a selfie with @JTimberlake pic.twitter.com/TJH2Qv9hlA

— Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) February 5, 2018