La youtuber es favorita de muchos por cuenta de sus sensuales videos. Luisa Fernanda W encendió las redes bailando la nueva canción de Daddy Yankee. Luisa Fernanda W bailando

La joven se le midió a hacer el "Dura challenge", un reto en el que varias mujeres bailan la nueva canción del puertorriqueño en videos de Instagram.

Uno de los bailes que más llamó la atención fue el de Luisa Fernanda W, que mostró sus pasos más sensuales.

Quizás previendo la oleada de críticas, la youtuber escribió en la publicación que había hecho el reto luego de que se lo pidieran "como 500 mil veces", y que no pretende bailar perfecto, pero sí divertirse.

"#durachallenge Me retaron cómo 500mil veces hacer este challenge, no me juzguen, no bailo muy bien jajajajaja pero me lo disfruté".

Como era de esperarse, el video ya tiene más de 172.000 'me gusta', y ha sido visto más de 900.000 veces.

