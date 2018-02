Algunos días atrás, la exparticipante de Protagonistas comentó que se iba a operar los senos. Finalmente, Katalina Gómez se hizo esta cirugía estética a pesar de las críticas.

Aun así, la cirugía no era, como muchos pensaron, para aumentarse el tamaño de los senos. Katalina realmente pasó por el quirófano para hacerse una reducción, ya que consideraba que el tamaño de sus pechos era demasiado grande.

Días atrás, Katalina le preguntó a sus seguidores si debía operarse, y compartió una foto desde el consultorio de un cirujano en Cali con varios implantes de silicona en la mesa.

Por esta razón, muchos creyeron que la exparticipante se aumentaría los pechos y le dijeron que en realidad no lo necesitaba, pero resultó ser todo lo contrario.

"Realmente, yo me quiero operar porque me duele mucho la espalda y me han dicho que es a causa de mis senos, que pues son un poco grandes entonces por esa razón me quiero operar."

Katalina Gómez se hizo esta cirugía estética a pesar de las críticas

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ