La espera terminó y la menor de las Kardashian-Jenner habló. ¡Por fin! Con tierno mensaje Kylie Jenner confirmó su embarazo y el nacimiento de su primera hija. Nació hija de Kylie Jenner

Kylie Jenner estuvo muy distanciada de las redes sociales durante los últimos nueve meses. ¿La razón? No quería hacer público su embarazo, a pesar de que varios medios y paparazzis tenían información que confirmaba la gestación de la socialité.

Finalmente, después de mucha espera, Kylie compartió una imagen de Instagram en la que explica sus motivos, y también publicó un video titulado "para nuestra hija", en el que relata parte de su experiencia hasta el día del nacimiento de la pequeña, que se puede encontrar al final de esta nota.

"Lamento tenerlos en ascuas por tanto tiempo sabiendo que ya estaban asumiendo cosas. Entiendo que suelo mostrarles toda mi vida y están acostumbrados a eso. Mi embarazo fue una de esas cosas que elegí no mostrarle al mundo entero. Sabía por mí misma que tenía que prepararme para este rol, que ocurre una vez en la vida, de la manera más positiva, libre de estrés, y saludable que pudiera. No había ninguna revelación preparada, no quería tener un momento de revelación. Sabía que mi bebé iba a sentir cualquier emoción y cualquier estrés que yo sintiera, así que elegí hacerlo así para esta pequeña nueva vida y por nuestra felicidad.

El embarazo ha sido la experiencia más bella y empoderadora, además de que te cambia la vida y de hecho creo que voy a extrañarla. Aprecio a mis amigos y especialmente a mi familia por ayudarme a hacer esta experiencia tan especial lo más privada posible. Mi hermosa y saludable bebé nació el 1º de febrero y no podía esperar para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como esta! Gracias por entender".

