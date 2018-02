“Es mi dinero y puedo hacer con él lo que quiera”, Lina Tejeiro contra los periodistas

Lina Tejeiro es tema por todo lo que se hace. Si se mira al espejo, si sale con este cantante, si promociona un producto o si protagoniza una telenovela, la prensa está pendiente de qué hace la diva (El video dónde Lina Tejeiro explota contra los periodistas lo encuentra más abajo).

Ahora, el rumor que tomó fuerza en el mundo del entretenimiento es que la actriz gastó 9.500.000 pesos en su mascota, Romeo. El chisme fue tal que la actriz salió a decir su verdad.

En un video que rota en las redes sociales, Tejeiro asegura que no es así y echa la culpa a los periodistas (no a todos), que para ella son perezosos y dicen “cosas que no son cierta”.

Lina Tejeiro explota contra los periodistas I

Doblando la apuesta, la actriz termina el video diciendo que en definitiva es su plata y si ella se la quiere gastar en una mascota o no, no ve cuál es el problema.

Lina Tejeiro explota contra los periodistas II

¿Al fin qué, Lina? Por ahora, la versión oficial es que Tejeiro no gastó tanto dinero y no gusta mucho de la prensa, la misma que la volvió una vedette.