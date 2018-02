La sensual foto de Martina La Peligrosa con la que da un consejo a sus seguidores

Tienes que entender que aunque en muchas cosas nos parecemos a otros, ya sea porque nos influencian, influenciamos, nos copian o copiamos o porque las ideas andan por ahí en el aire y llegan a quién a ellas se les de la gana… cada uno de nosotros nació con ese algo especial que aún no le ponen nombre, pero yo voy a decirte “actitud” y esa actitud hace que tu personalidad sobresalga y brille como el sol ☀️ No permitas que te digan que no puedes porque eres raro, diferente, que no encajas, y que tienes que hacer lo que los demás para ser cool, nadie conoce mejor tu sueño y lo que quieres que tú, entonces en tus manos está lograrlo, hacerlo. Lúchalo, súdalo, defiéndelo! No esperes a que alguien lo haga por ti, encárgate de tu vida y de tu futuro. Sea cual sea, grande o pequeño no abandones tu sueño, te pertenece y te hace único entre tanto copy- paste. Es tu camino, siembra lo que quieres recoger, son tus marcas, tus huellas tu luz. No pases por esta vida sin hacer algo maravilloso que perdure 🙏🏽❤️ No te quedes aquí viendo “vidas perfectas” en Instagram, no veas como otros lo logran… pilas! También es tu momento. Ph: @jesulora

