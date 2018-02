Mon Laferte estrena su nuevo sencillo 'Antes de ti'

Durante todo el mes de enero, la artista chilena creó una campaña de expectativa alrededor de su nueva canción, que prometió presentar a comienzos de febrero.

Lo prometido es deuda, y los fans de Mon Laferte ya podrán deleitarse con Antes de ti, que ya se encuentra disponible en formato digital. La canción fue escrita y producida por la artista y el instrumentista Manu Jalil.

Antes de este estreno, la canción solo podía ser escuchada cuando la artista la cantaba en vivo, y durante un largo tiempo hubo expectativa por la presentación oficial de la canción.

Antes de ti viene acompañada de un video filmado en estilo manga japonés, ya que la artista quería demostrar su admiración por esa cultura. Para esta pieza audiovisual participó de casi todo el proceso, desde su concepción hasta la producción y dirección, ya que quiso imprimirle su sello personal.

En sus redes sociales Mon Laferte compartió una foto con la portada de la canción, y escribió: "queridos amigos, aquí la portada de mi nuevo sencillo Antes de ti. No quepo en este cuerpo de todo lo que siento".

También, para este año Mon Laferte anunció fechas de concierto en diferentes países por Latinoamérica en estos primeros meses, además de una gira por Estados Unidos, donde compartirá escenario con Juanes.

2017 fue un gran año para Mon Laferte. La cantante no paró de tocar promocionando su disco La trenza, álbum que la ha llevado a presentarse en una extensa gira por Chile, actuar en diferentes festivales internacionales como Ruido Fest en Chicago y el Outside Lands en San Francisco, además de ser invitada al New York Times para protagonizar un Facebook Live en el que respondió preguntas de sus fanáticos de todo el mundo.

De igual manera, La trenza se estreno en abril del año pasado, pero gracias a su éxito también tuvo una edición de lujo siete meses después.

A sus 34 años, Monserrat Bustamente (nombre de pila) ha logrado posicionarse como una de las cantantes del momento llegando incluso al número 42 del ranking semanal de la revista Billboard.

Uno de los momentos más memorables de su carrera fue luego de recibir las Gaviotas de oro y de plata en el Festival Internacional de Viña del Mar 2017.

Como si fuera poco, su álbum Mon Laferte Vol.1 fue certificado como triple disco platino y cuádruple disco de oro en México y Chile respectivamente y se adjudicó un Grammy Latino y un MTV Europa entre sus reconocimientos más recientes.

Mon Laferte estrena su nuevo sencillo 'Antes de ti'

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

Publimetro Colombia Los “otros” representantes de la cultura colombiana Por: Laura López y Lizeth Cadena