Martin Garrix: el joven genio de la música electrónica

Martin Garrix se ha convertido en una de las sensaciones de la música electrónica en el mundo. Con tan solo 21 años, este joven ha logrado grandes colaboraciones musicales, pisar los festivales más importantes, y ser número uno con sus canciones en servicios de streaming y emisoras.

El 2018 comienza para el artista con nueva música, y en esta ocasión cuenta con la colaboración de nada más, ni nada menos, que David Guetta. Publimetro habló con el artista sobre este tema y cómo ha sido, desde su punto de vista, la evolución que ha tenido personal y profesionalmente.

Háblenos de So Far Away, con David Guetta…

Estoy muy orgulloso del resultado y siempre es bueno trabajar junto a David. También estoy súper contento con el video musical, captura de manera creativa todo el ambiente de la canción y cuenta la historia de una manera tan hermosa.

¿Cómo fue el trabajo con Guetta? Él es un peso pesado de la música electrónica…

David es como un hermano mayor para mí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre es bueno cuando puedes compartir tu mayor pasión con alguien que te entiende, y que además, te hace sentir bien.

¿Qué aprendió trabajando con Guetta?

Él tiene mucha experiencia, entonces, siempre va a tener algo bueno para aportar a mi carrera.

Es aún muy joven. En ese sentido, ¿es difícil trabajar mientras todos sus amigos están de fiesta y estudiando?

La música es mi mayor pasión, así que no es nada difícil. Para mí, ni siquiera se siente como trabajo.

48 millones de reproducciones en YouTube tiene el video de So Far Away.

¿Cómo mantiene ese profesionalismo y aplomo, especialmente en una industria llena de sexo, drogas y fiestas?

Realmente amo lo que hago. Amo la música, así que honestamente no necesito nada de lo que se mencionó en la pregunta. Además de eso, tengo un gran equipo a mi alrededor que se asegura de que descanse lo suficiente, y que también intenta llevarme por el camino correcto.

¿Siempre que entra al estudio de grabación tiene alguna idea de cómo quiere que suene un disco o una canción?

A veces, cuando estoy inspirado por un sonido, solo voy al estudio y lo hago realidad. Sin embargo, creo que cuando te aferras a una idea específica, eso limita tu capacidad de creación. Me gusta ir al estudio sin distracciones y simplemente crear lo que me venga a la mente. No tengo una forma fija para trabajar. ¡Me inspiro en tantas cosas y tan diferentes!

Comenzó pinchando discos en reuniones familiares y de amigos. ¿Cómo pasó de eso a ser la cabeza de cartel de los festivales más importantes del mundo?

¡Sí, lo hice! (Risas). La verdad es que empecé a organizar fiestas en mi ciudad natal y a enviar música a todas las disqueras.

No recibí ninguna respuesta al principio, pero finalmente alguien se fijó en mí y aquí estoy. Ahora cuento con una gran equipo a mi alrededor que trabaja para que mi carrera llegue más lejos.

Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de la música electrónica en el mundo?

Creo que lo más importante, de la música en general, es que une a las personas. Puede reunir a gente de diferentes nacionalidades, culturas y personalidades.

Visitó Colombia para Estéreo Picnic en 2017. ¿Por qué este país es importante para Martin Garrix?

Es simple: ¡Amo a Colombia y a mis fanáticos colombianos!

“Claro, me encanta la música electrónica. Sin embargo, eso no significa que solo este tipo de sonido me inspire. Considero que cada género tiene diferentes aspectos que me mueven y me dan ideas para crear”, Martin Garrix.

