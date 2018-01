A propósito de su presentación en los Grammys, Sting llega a OnDirecTV con su concierto de clásicos en París

El famoso músico británico, Sting, conocido por haber sido el cantante de The Police, llega a la pantalla de OnDirectv con una de las presentaciones más especiales de su carrera.

En este concierto, registrado en abril de 2017 en el escenario de la capital francesa, Olympia Paris, el cantante repasa sus éxitos junto a la banda, tales como Every Breath You Take y Roxanne.

Además, presenta el material de su más reciente álbum rock/pop, 57th & 9th. Canciones como I Can’t Stop Thinking About You y 50.000 reflejan la energía de las sesiones de grabación del nuevo proyecto.

Sting estará acompañado de una banda de cuatro integrantes entre los que se incluye a su antiguo guitarrista, Dominic Miller, Josh Freese (batería), Rufus Miller (guitarra) y Percy Cardona (acordeón) con coros de Joe Sumner, Diego Navaira y Jerry Fuentes de The Last Bandoleros.

Por esto, el canal de televisión paga hace una lista con las canciones que han marcado la carrera artística de este ex-Police, ganador de más de 16 premios Grammy que marcó a más de una generación con sus himnos.

Esta presentación podrá verse el próximo viernes 09 de febrero a las 09:00 p. m. en Colombia por OnDIRECTV canal 201 y 1201 HD.

