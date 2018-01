Laura Londoño: divide su tiempo entre el teatro y la televisión

Muchos se enamoraron con la actuación de Laura Londoño en La ley del corazón, una de las producciones más importantes durante el 2017. Luego de eso, varias han sido las ofertas que le han llovido a la actriz colombiana en diversos campos y producciones. Ahora divide su tiempo entre Paraíso Travel, novela que se estrenó hace poco en el Canal RCN, y Tratado de culinaria para mujeres tristes, un montaje que se presenta por estos días en el Teatro Nacional Fanny Mikey.

Basada en el libro escrito por Héctor Abad Faciolince en 1996, esta obra que se presenta de jueves a domingo, tiene sobre el escenario a pesos pesados de la actuación de nuestro país como ‘Chichila’ Navia, Carolina Cuervo, Ana María Sánchez, Diana Belmonte y por supuesto, Laura Londoño.

A veces en forma de monólogo, o en ocasiones el combo completo, en el escenario cada actriz le muestra al público las recetas que tienen para resolver diversos problemas que aquejan a las mujeres en su día a día.

“Yo tengo receta para la impotencia, que yo sé que le puede interesar a más de una, y obvio, a muchos hombres. Tengo receta para los momentos en los cuales te sientes desesperada, y también para la enfermedad, o más bien, para cuando te encuentras a punto de morir”, le contó Laura a Publimetro.

Y en el escenario, las actrices no solamente sacan a relucir sus dotes histriónicos, también sus capacidades para el canto y la danza. Justamente, en una escena, Laura encanta con un solo de danza contemporánea.

“Con varias de ellas había trabajado y a otras las admiraba desde lejos. Tuve nervios porque entré al elenco para esta nueva temporada, cuando ellas ya llevaban un tiempo trabajando juntas. Me encontré con grandes personas, que me dieron una acogida llena de amor, y que me han hecho sentir en casa”.

“Sobre la obra de teatro puedo decir que está enfocada en situaciones que han puesto tristes a las mujeres en algún momento de su vida”, Laura Londoño.

En la actualidad Laura también es la protagonista de Paraíso Travel, que se presenta de lunes a viernes a las diez de la noche. También basada en un libro, esta producción muestra la vida de Reina, una joven que decide viajar a Estados Unidos en busca de su madre, que sufre de trastorno bipolar.

Respecto a esta producción en la que encarna a Reina, Laura Londoño asegura que: “Ha sido de los proyectos más bonitos en los que he estado, pero sobre todo, ha sido el mayor reto actoral que he tenido en mi carrera”.

Y es que en palabras de la actriz colombiana, vivir en los zapatos de este personaje le costó trabajo debido a que Reina era una montaña rusa de emociones.

“Viendo el primer capítulo me dije: ‘con razón terminé bien cansada’. Y es que no fueron escenas fáciles de realizar, ya que eran de texto largos, cargadas de muchas emociones, y en varias ocasiones, en locaciones nada llevaderas”.

Para Laura, aunque el proyecto no fue fácil, se gozó cada escena, gracias a los compañeros de trabajo que tuvo.

“Yo insisto en esto, pero me parece que es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido: todo se logra en equipo. Si yo he logrado hacer tanto Paraíso Travel como Tratado de culinaria para mujeres tristes es porque tengo un elenco que me apoya y un equipo de producción que no me deja sola”, concluyó Laura.

Sobre Paraíso Travel:

Se estrenó el pasado 15 de enero.

Está basada en el libro escrito por Jorge Franco.

También tuvo una película en 2008, protagonizada por Angélica Blandón y Aldemar Correa.

