El mensaje de Milena López sobre la crisis de RCN

#EstoyContigoRCN Trabajé durante 10 años en el @canalrcn; pagué la casa de mi mamá gracias el @canalrcn; he sacado a mi familia adelante gracias a el @canalrcn. La Asociación Colombiana de Periodistas me dió un reconocimiento gracias a mi trabajo en el @canalrcn. Tengo todo el tiempo propuestas nuevas de trabajo gracias a @canalrcn. Gracias, gracias y más gracias!! Solo palabras de amor, cariño y agradecimiento, a sus directivas por tantos años de excelente gestión y a todas las personas con las que trabajé desde la Presidencia, hasta Juanita que pasaba con el café y siempre me daba un abrazo!!! Los quiero y los llevaré en el corazón. #EstoyContigoRCN

A post shared by Milena López (@smilelopez) on Jan 29, 2018 at 8:34am PST