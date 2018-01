Aunque eso se ha rumorado en los últimos días, una reunión con el nuevo presidente del canal les aclaró varias dudas a los empleados. ¿Habrá o no despidos masivos en el Canal RCN?

De acuerdo con diversos medios, José Roberto Arango se encontró con los trabajadores de RCN para hablar de la crisis por la que están atravesando.

“La gente muy nerviosa, preguntando por despidos y demás, pero la respuesta del doctor José Roberto fue básicamente darle motivación al equipo y decirle ‘De esta crisis vamos a salir’”, dijo Camila Zuluaga en La W.

La periodista agregó también que, sin embargo, parece que no todo está salvado. “La gente le hacía muchísimas preguntas, pero él decidió dar una charla motivacional. La gente preguntaba por mucho de lo que decíamos acá (en La W) sobre la posibilidad de la no renovación de la licencia (…) y mencionó ahí en esa charla que lo están pensando y están dudando si quieren participar por esa licencia nuevamente porque es un costo muy alto que tal vez no vale la pena”.

Aunque la crisis es una verdad, lo cierto es que los dueños del canal están intentando salvar la marca de múltiples maneras. El presidente interino los invitó a todos a trabajar y sacar adelante al canal. Entre todos salvarán a RCN y les propuso a todos ponerse el overol para fortalecer la marca y que no se acabe. Sabio pedido, deben comprometerse con la empresa aportando y no utilizándola únicamente como proveedor de ingresos económicos y figuración en los medios como ocurre en algunos casos", contó La Negra Candela en su página web oficial.

