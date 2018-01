La exparticipante del Desafío se refiere al padecimiento que descubrió hace poco. La Crespa Martínez habla de la delicada enfermedad que padece.

La también modelo reveló a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que padece del síndrome de ovario poliquístico, lo que le ha generado problemas tanto físicos como mentales.

"Lo que me generó un trastorno hormonal avanzado y con ello unas consecuencias muy fuertes en la piel, (hablo de acné, manchas y por un mal trato cicatrices). No voy a negar que por esto fue que me alejé un poco de las redes y he estado esquiva a eventos, porque, lo que les acabo de contar me generaba muchísima inseguridad y llegué a deprimirme".

En su mensaje agregó que: "Sufrí ataques de ansiedad y descontroles en la alimentación, mis amigos y allegados me lo dijeron varias veces: 'Crespa por qué tan perdida, en qué andas que no sabemos de ti, no te alejes tanto'. Bueno he aquí la respuesta, estaba “escondida” porque no me gustaba lo que veía en el espejo y lo que había pasado con mi piel".

La exparticipante del reality de Caracol subió también a su Instagram varias imágenes de las consecuencias de esta enfermedad.

La Crespa concluyó su mensaje hablando del tratamiento al cual se ha sometido y que se ha convertido en su salvación. "Aún sigo trabajando en mi problema, pero desde lo interno y gracias a Dios conocí a @jzakzuk, con su profesionalismo y carisma hemos tratado mi problema desde la raíz".

