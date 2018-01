Daniel Pacheco es el colombiano de 'El marginal', la serie argentina que retrata el drama tras las rejas

El marginal narra la historia de Miguel Dimarco (Juan Minujín), un ex policía que entra a la prisión de San Onofre (Argentina) como convicto, haciendo uso de una identidad falsa (alias 'Pastor') y con una supuesta condena por crímenes que nunca cometió. Su misión es infiltrarse en una pandilla de prisioneros que opera desde la cárcel, y que secuestró a la hija de un prominente juez del país, para descubrir su paradero y ayudar a liberarla.

Daniel Pacheco es el único colombiano que actúa en la serie. 'James', su personaje, es un sicario bogotano que tiene un lado bueno a pesar de su violento historial. PUBLIMETRO habló con Pacheco sobre este papel, para el cual tuvo el reto de encarnar estas dos facetas: "James es el lugarteniente de Mario Borges y pertenece a la banda de 'Los Borges', que es la que tiene el poder absoluto de la cárcel. Tiene un prontuario bastante fuerte, es un sicario. Pero también cuida a la chica secuestrada: le lleva comida y genera un vínculo con ella al punto de llegar a un Síndrome de Estocolmo. James es la mixtura entre el maleante que es fiel a su jefe pero que a la vez tiene una parte humana y amorosa. Podría decirse que es un villano bueno".

En la historia, una de las principales sensaciones con las que se encuentra de primera mano el espectador es la del encierro, la violencia, la precariedad y el hacinamiento. Para recrear la imagen de un preso que ha vivido todo esto, Daniel Pacheco tuvo la idea de investigar a un preso real y escucharlo, pero también buscó la manera de "encarcelarse" a sí mismo para dejar que los sentimientos de encierro y claustrofobia calaran y así poder recrearlos frente a las cámaras.

"Hice una investigación propia de presos, de cómo era la situación carcelaria de hacinamiento, que es algo muy común en toda Latinoamérica. Pude conseguir una entrevista con un sicario de La Modelo. La pude escuchar y eso me sirvió bastante. 'James' tiene mucho de ese relato. La preparación fue muy intensa, porque sentí que me faltaba algo para sentir al personaje, y se me ocurrió encerrarme 27 días en mi casa con muy pocas provisiones. Necesitaba percibir esa sensación de encierro, de carencia de libertad, que es determinante en una serie carcelaria", dijo Pacheco.

El precio de ser la cuota colombiana en la serie

Además de su preparación, Pacheco y los creadores de la serie establecieron algo claro desde el principio: su papel no sería un cliché de lo que es el narcotraficante colombiano. De hecho, parte de lo que llevó al actor a presentarse al casting para este rol fue la idea de encarnar a un maleante "bueno", que tuviese muchas más facetas por explorar, tal como lo expresó a este diario: "siempre he tenido la intención de no encasillarme como el narco colombiano, pero por suerte dentro de la radiografía de 'James' encontré partes muy lindas, cosas muy humanas y carismáticas. Un trasfondo noble, eso me gustó. La presión la sentí en cuanto al elenco porque son actores de primera línea. Era el hecho de saber que era colombiano y que iba a representar de alguna manera a Colombia, tenía que hacer un buen papel porque estaba con 'jugadores' de primer nivel".

El éxito de la serie

Además del aplauso de la crítica y la popularidad creciente de la serie, Pacheco reconoce que la historia no es solo otro relato carcelario. "El éxito es que la serie no se regodea en lo sórdido y que no quiere hacer un retrato de la corrupción sino un retrato de la situación con un trasfondo de libertad, y creo que la gente puede percibir eso", dice Pacheco, quien también describe la historia como una "serie policial rápida, nada aburrida, que retrata muchas cosas de nuestra sociedad."

Por último, rescata el aspecto polifacético de la historia de James, que también se ve reflejado en varios de los personajes y sus dinámicas, que aunque son comunes dentro de una cárcel siempre están a segundos de generar cambios narrativos sustanciales:"Hay todo un grupo de actores que tienen muchos matices y eso es muy interesante. Las historias paralelas alimentan mucho la historia. Las personas se pueden identificar con alguien o seguir la guerra entre bandos. Es una serie que de principio a fin tiene al vilo a los espectadores".

Premios y nominaciones

La serie ganó el premio Martín Fierro 2017 como mejor serie, logró un reconocimiento internacional con el 'gran premio internacional' en el Festival Series Manía de París, y fue nominada en la categoría de mejor serie de los Premios Fénix 2017, entre otros. También, se sabe que muy pronto habrá una versión estadounidense de El marginal.

Vea aquí el tráiler de El marginal

