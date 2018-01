Bruno Mars: el rey de la edición 60 de los Grammy

El cantante arrasó con los premios más importantes de la noche al llevarse las categorías de canción del año por That's What I Like, grabación del año con 24K Magic, y álbum del año.

En la gala previa a la ceremonia vista por millones de personas en todo el mundo, Bruno Mars ya había ganado el galardón a mejor canción R&B e interpretación de R&B con That's What I Like, y mejor arreglo para álbum no clásico, y mejor álbum R&B por 24K Magic.

La noche en el Madison Square Garden comenzó con la presentación otro de los mayores ganadores de esta edición número 60: Kendrick Lamar.

Con el sentido social y crítico por el que ya es conocido en la industria, saltó al escenario con una coreografía que imitaba a los militares estadounidenses. Pero no lo hizo solo, junto a él estuvieron Bono y The Edge, integrantes de la famosa banda irlandesa U2.

El nombre de Kendrick Lamar comenzó a ser escuchado desde el momento en el que se alzó con los Grammy a mejor interpretación de rap, mejor video musical y mejor canción de rap por Humble en la gala previa que no es televisada.

Y siguió ganando, porque se llevó el premio a mejor colaboración de rap, el primero entregado en la ceremonia transmitida por TNT, por su canción Loyalty, junto a Rihanna, y mejor álbum rap por DAMN.

“Esto es amor. Gracias todos, aunque en realidad este premio es para ti”, aseguró Lamar señalando a Rihanna por la colaboración en Loyalty.

Una de las categorías más importantes y que todo artista sueña con ganar, es la de mejor nuevo artista. En esta ocasión el galardón fue para Alessia Cara.

“He soñado con ganarme un Grammy desde que estaba pequeña, así que pensarán que tengo un discurso preparado, pero no”, aseguró la canadiense en un corto discurso.

Las presentaciones de la edición 60

Luis Fonsi y Daddy Yankee saltaron al escenario, convirtiéndose en la cuota latina de esta edición 60. Acompañados de varias bailarinas y una escenografía llena de colores fluorescentes, la pareja de artistas interpretó Despacito, canción que los hizo acreedores de nominaciones en algunas de las categorías más importantes como grabación y canción del año.

En la ceremonia de los premios Grammy también pasaron por el escenario otros importantes artistas como Bruno Mars, quien mostró sus dotes para el baile con la canción Finesse, Sting, quien junto a Shaggy realizó una versión especial de Englishman in New York y U2, que teniendo de fondo a la Estatua de la Libertad interpretó Get Out of Your Own Way.

Celebrando sus 50 años y haciendo una promoción de la que será su gira de despedida, Elton John también estuvo en el escenario de los Grammy, aunque no solo, lo hizo junto a Miley Cyrus.

La gala no televisada

Entre los más sonados estuvo Portugal The Man, agrupación que ganó en la categoría de mejor interpretación de un grupo o dúo de pop por Feel It Still, superando a Despacito, una de las más opcionadas.

Respecto a la cuota latina cabe mencionar a Residente, quien se llevó el premio a mejor álbum alternativo latino por su disco homónimo.

Los colombianos también sonaron durante esta gala previa gracias a Shakira, quien tendrá en casa un gramófono más ya que esta noche se llevó el premio en la categoría de mejor álbum de pop latino por El Dorado.

