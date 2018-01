A través de un video en redes sociales, Harold Huertas habló de tema. RCN habría eliminado participante de ‘Colombia Ríe’ sin razón.

Al parecer, aunque el concursante pasó a las galas gracias a su personaje del 'Joven Harold', la producción del canal se comunicó con él para decirle que ya no haría parte del reality.

“Ustedes se preguntarán por qué no estoy en el programa. Les comento. Acá en Pasto se hizo un filtro para ‘Colombia Ríe’, clasificamos 5. El siguiente paso era ir a Bogotá frente a los jurados, allá se hizo la siguiente audición, la que ustedes vieron por televisión y como se dieron cuenta a los 3 jurados les gustó mi espectáculo, y me dijeron que ‘Colombia reía conmigo’, pero luego me llamaron y me dijeron que ya no pasaba”, aseguró el participante a través de un video que subió a su canal de YouTube.

RCN habría eliminado participante de ‘Colombia Ríe’ sin razón

En medio del video aseguró que es una falta de respeto para los artistas que pasen este tipo de cosas en un reality de un importante canal.

“Les digo esto porque ustedes como mis seguidores, mis amigos y mis clientes merecen todo el respeto del mundo y el Canal RCN no lo va hacer, no se va a disculpar. Es más, pasaron la audición en la que decían que yo clasificaba y no clasifiqué, entonces me parece una falta de respeto. De igual manera agradezco todo ese cariño que me han dado y continuaré haciéndolos reír", concluyó el humorista.

Hasta el momento el canal no se ha pronunciado ante las declaraciones de Harold Huertas.

