Y todo por culpa de su personaje de 'La Diabla' en Sin senos sí hay paraíso. ¡A Majida Issa no la atendieron en famoso café!

En medio de una conversación con el portal web, Pulzo, la actriz colombiana contó una anécdota curiosa que le sucedió en un café Oma.

Al parecer no era del gusto de la cajera de una de las tiendas de Bogotá, y cuando ella se acercó para pagar su pedido, ella le dijo que no la iba a atender, al parecer, porque no gustaba del personaje de 'La Diabla'.

"Le tocó a otra persona ir a tomarme el pedido porque ella dijo que conmigo no", contó Majida Issa.

En la entrevista también aseguró que no es la primera vez que la insultan por su personaje, aunque jamás han pasado de las palabras a las agresiones físicas.

Aunque la hemos conocido en diferentes producciones, la verdad es que Majida logró ser reconocida dentro y fuera del país gracias a este personaje que realiza en Sin senos sí hay paraíso.

Para esta producción la actriz tuvo un cambio físico radical, pues además de bajar de peso y comenzar a preocuparse más por su cuerpo, también tuvo que cortar y cambiar el tono de su cabellera.

La producción es emitida de lunes a viernes a las diez de la noche por el Canal Caracol.

