Le cantaron la tabla a Carolina Cruz con carta abierta

Una mujer escribió a través del portal web Las2orillas, que no le gustaba cómo Carolina abordaba el tema de la lactancia, pues algunas veces, lo que generaba era la creación de mitos en torno a este tema.

La carta comienza afirmando que: "A propósito del video 'Aquí el motivo por el cual sólo pude alimentar a Mati 4 maravillosos meses y medio"", y continúa: "No obstante, como figura pública además de cargar con la admiración y el amor de tus seguidores, tienes una responsabilidad quizás más gigante: eres una influenciadora. Con ese video donde hablas de tu experiencia de lactancia desinformas y promueves mitos".

A continuación la madre trata de argumentar por qué ciertas partes del video de Carolina no son tan ciertos. Uno de ellos relacionado con la mala energía y la leche.

"Cuando llegaba a alimentar a Mati me tocaba sacarme esa leche, porque no podía digamos que contaminarlo de esta energía… tristeza, dolor, angustia… Me sacaba la leche y la tenía que botar y por esto se me secó la leche", contaba Carolina en el video, a lo que esta madre afirmó: "Está comprobado científicamente que por la tristeza, el llanto, los nervios, los sustos o cualquier emoción, a la leche no le va a cambiar su valor nutricional, ni su composición de ninguna manera".

