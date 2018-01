Publimetro rumbo a los Grammy: mejor álbum del año

Cada vez falta menos para una nueva edición de los premios Grammy, que serán transmitidos a través del canal TNT el 28 de enero, y que como todos los años, dan a conocer al mundo lo mejor de la industrial musical.

Muchas son las categorías premiadas, pocas las más deseadas, pero solo una es la más codiciada por los artistas del mundo: mejor álbum del año. Le contamos quiénes son los nominados y por qué la decisión de la Academia no es fácil de tomar. (Con información de Turner)

Awaken, My Love! — Childish Gambino

Se trata del tercer álbum de Donald Glover, conocido en el mundo de la música como Childish Gambino.

Si usted es de aquellos que aún no ha escuchado las canciones de este álbum, le contamos que en general tienen más melodía que voz, y que el estilo del álbum es una fusión de soul psicodélico con funk y R&B. Hay algunos que lo encuentran similar a Prince.

El mismo Donald Glover escribió todos los temas de Awaken, My Love! y lo produjo junto a su colaborador habitual Ludwig Göransson.

El disco fue lanzado el 2 de diciembre de 2016

Tuvo tres sencillos: Me and Your Mama, Redbone y Terrified.

4:44 — Jay-Z

Se trata del álbum número 13 del rapero estadounidense, que fue lanzado a través de la plataforma de música Tidal y que no fue antecedido por ningún sencillo.

En esta producción discográfica el rapero abre su corazón para darle a conocer al público, a través de su música, momentos dolorosos y difíciles de su vida. También es una reflexión sobre el racismo y las vivencias actuales de la comunidad negra.

4:44 es un disco de rap, aunque contiene muestras de varios géneros como funk, rock progresivo, reggae y soul. La producción, como es habitual, estuvo a cargo del mismo Jay-Z.

El disco salió a la luz el 30 de junio de 2017.

Debutó en el número uno del Billboard 200, así como otros discos exitosos de Jay-Z.

DAMN. — Kendrick Lamar

Después del éxito de su To Pimp a Butterfly, que también estuvo nominado en esta categoría en 2016, Lamar volvió con un álbum, que como ya es habitual, es un reflejo del rap es su más pura expresión.

Lamar, siempre yendo contra la corriente y a pesar de la crítica, hace un apuesta por lo rudo, lo sincero, sus raíces y los temas sociales. Y no solo se ve en las letras y canciones, también en el contenido audiovisual que acompaña este disco, como por ejemplo, el videoclip para la canción HUMBLE. Ese diferencial también se puede ver en los títulos de los temas, todos escritos en mayúscula y con un punto al final.

Según Lamar, el título original del álbum era What Happens on Earth Stays on Earth, pero al final se decidió por DAMN.

Este disco fue lanzado el 14 de abril del 2017.

Debutó en el puesto número 1 del Billboard 200 y contó con tres sencillos.

24K Magic — Bruno Mars

Se trata del tercer álbum de Bruno Mars, luego de los exitosos Doo-Wops & Hooligans y Unorthodox Jukebox. Bruno es co-productor y autor de todas las canciones de 24K Magic, y el disco no cuenta con artistas invitados.

24K Magic tiene un estilo definido, enfocado en recrear el sonido R&B, soul y funk de los años noventa, la etapa en que Bruno Mars dice haberse enamorado de la música.

Para muchos se trata de su obra maestra, pues es un álbum que con tan solo nueve canciones, logró darle en el punto a todos esos sonidos antiguos que de una u otra manera, se han colado en la vida y el estilo musical de Mars, y claro, de todas las personas que vivieron al máximo esa década.

Fue lanzado el 18 de noviembre de 2016.

Bruno Mars y 24K Magic fueron los grandes ganadores de los American Music Awards 2017.

Melodrama — Lorde

Melodrama es el segundo álbum de la neozelandesa, y aunque comenzó a componer las canciones en diciembre de 2013, este disco solo vio la luz hasta el año pasado, pues la cantante se enfrentó a periodos largos de inactividad, luego de romper con su novio de muchos años.

Para Lorde, Melodrama no es un disco sobre una ruptura amorosa sino sobre la soledad, sobre lo bueno y lo malo de estar sola.

Green Light fue el primer sencillo de este álbum, y de acuerdo con la misma cantante, es la típica canción sobre el fin de una relación.

Fue dado a conocer el 16 de junio del 2017.

Melodrama llegó al número de importantes listados de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

