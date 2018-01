La popular psicóloga y sexóloga aprovechó el tema del acoso para dar su opinión. "A mí me lo han pedido", reveló Flavia Dos Santos.

Luego de las denuncias de la periodista Claudia Morales, quien aseguró que uno de sus exjefes había abusado sexualmente de ella, Flavia Dos Santos quiso comentar su experiencia en el tema.

No obstante, aseguró que aunque "se lo han pedido", no ha sido víctima de acoso como tal, o, al menos, no lo consideró de esa manera, tal como expresó en un trino.

"Yo nunca fui acosada sexualmente. Me lo han pedido (y me senti empoderada lo suficiente para rechazar). Tal vez suerte o área de trabajo (soy sicóloga) pero no todos los hombres son predadores ni todas las mujeres son víctimas de acoso."

En su mayoría, las respuestas que le llegaron a Flavia Dos Santos fueron de apoyo a su postura. No obstante, cabe resaltar que la mayoría de las personas que apoyaron su comentario son hombres, mientras que casi ninguna mujer se pronunció al respecto.

