Maía le pone su sello al evento de Teletón 2018

Maía, con una carrera artística de casi 20 años, se dio a conocer en todo el país con canciones como Ingenuidad y Niña Bonita. Después de alejarse un tiempo de los escenarios, volvió con dos discos: Instinto (2012) y Maía (2016), y comenzó 2018 con una alianza musical de la mano de Teletón.

Con la fundación, Maía grabó un video junto 'El Guti' (Andrés Gutiérrez), guitarrista discapacitado que compuso la canción de la campaña de este año en Teletón, titulada Somos capaces. Ambos la interpretaron y grabaron el video en la Sabana de Bogotá. PUBLIMETRO habló con Maía sobre esta experiencia y los proyectos que vendrán.

¿En qué momento comienza a colaborar con Teletón?

Llevaba trabajando con la institución hace algunos años, y este nos invitaron a cantar con un gran artista. Obviamente dije que sí, escuché la canción y no había nada más que decir. Nos enamoramos de la canción y de 'El Guti' como artista. Comenzamos este proceso de crear un tema que de alguna manera acercara a las personas más a Teletón, cosa que de pronto en los últimos años no ha pasado. No porque no se haga el mismo trabajo ni esté el mismo esfuerzo, sino porque de pronto los tiempos cambian, la comunicación cambia y debemos ser más certeros en la forma en que le llegamos a la gente. A medida que pasa el tiempo nos volvemos más pasionales en muchas cosas, las nuevas generaciones responden a la música, responden a las iniciativas que tengan que ver con el arte, el amor y la empatía hacia el otro. Decidimos contar en una canción lo que pasa en Teletón.

¿Cómo fue la construcción de la canción?

La música y la letra es de 'El Guti', yo siento que es una canción que nos da la posibilidad de ver que todos pasamos por procesos difíciles que logran un crecimiento espiritual, artístico y profesional, pero que traen cambios y traen crisis. Aun así, nos vuelven capaces de muchas cosas más. La superación es una de ellas. No dejarse amilanar por cosas que pasen en la vida sino seguir andando. Ser felices en el proceso y no solo en la meta.

En este aspecto, ¿se identifica con alguna situación particular de su vida?

Mi vida ha sido un constante proceso de evolución; espiritual, sentimental, personal, profesional, artística, y musical. Yo era una persona que vivía estresada e infeliz porque solo era feliz en la meta. Me di cuenta que no estaba bien, y ahora es posible que llegue o no llegue a la meta, pero soy feliz en mi proceso de vida. Eso es lo que buscamos, que seamos felices y que también ayudemos a otros en este camino.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con 'El Guti'?

Las colaboraciones son de mis momentos favoritos. Yo siempre digo, 'querido niño Dios, quiero que me traigas la posibilidad de trabajar con mucha gente'. De hecho, nuestros discos aunque no sean colaboraciones siempre incluyen a más personas. Eso de 'yo compongo', 'yo hago todo' es muy loable, pero uno crece más cuando trabaja en equipo. En este caso, trabajar con personas como él nos hace ver sentimientos diferentes, nos hace ver propuestas de vida diferentes y nos hace abrir un poquito más nuestra visión. Eso es lo que debemos hacer constantemente, estamos acostumbrados a muchas cosas y pensamos que eso es lo normal. En la vida, lo normal o lo anormal es algo muy subjetivo. A medida que uno va creciendo y se amplía su nivel de visión y de espíritu nos damos cuenta que en la variedad está el placer, y que la realidad es que debemos saber que somos diferentes. Buscamos equidad. Iguales no somos, ninguno, eso es lo bonito de la vida. En la variedad está la grandeza.

¿En qué otros proyectos volveremos a verla este año?

En este momento estamos con esto de Teletón. Además, estamos con la campaña de Procolombia con la campaña Sabrosura de Marca País. Tenemos también una canción específica que se llama Fly Away hecha con Irye Kingz, un grupo sanandresano con el fin de contarle a los que no hablan español que son bienvenidos aquí sin importar el idioma. Aquí la sabrosura se entiende a través de cosas como la comida, las personas, las sonrisas y los paisajes. No se necesita hablar. También estamos en Mujeres a la plancha, que estrena temporada el 30 de enero. Estamos con buen trabajo este primer trimestre del año.

