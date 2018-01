Desde un comienzo los hermanos del periodista colombiano mostraron su inconformidad respecto al tema. Ahora hablan de ciertos aspectos, que aseguran, no son ciertos. Estas son las mentiras que se han dicho en serie sobre Garzón.

Una de ellas está relacionada al padre del periodista, visto desde la producción como un coqueto, tomador y mujeriego.

“Mi papá, Félix María Garzón Cubillos, tenía su escuela de tabulación. Me acuerdo que me llevaba y yo me sorprendía al ver esos computadores enormes, como neveras, y las máquinas en las que se metían las tarjetas perforadas con la información. Por eso, no estoy de acuerdo con que lo pinten como un viejo ridículo que enseñaba a escribir a máquina y que además, según la producción de RCN, se llevaba a mi hermano a cine mientras se divertía con una novia, que era una de sus alumnas”, dice Alfredo Garzón, hermano de Jaime a El Tiempo.

Marisol Garzón, hermana del también humorista agregó al tema que: “no era así. Yo nunca lo vi borracho. Él se tomaba sus cervezas, como todos los colombianos que somos contentos”.

Pero eso no es todo. Marisol aseguró que otra de las mentiras y molestias respecto a la producción es la forma en como mostraron a su mamá, ya que en la serie se ve casi como una tirana. Sin embargo, "era una mujer súper dulce y adoraba a Jaime, le decía ‘mi gordito’, y la muerte de Jaime fue devastadora para ella", dijo Marisol.

