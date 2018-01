¡No señores! No todo lo que se ve es la realidad. Las actrices de esta producción no son como se ven en la novela. Este es el secreto de las actrices de 'Sin senos sí hay paraíso' para verse más voluptuosas.

"A Daniela le tocó hacerse para verse más bonita. Es decir, se operó los senos, la cola, se hizo la lipo, de hecho, ese fue el regalo de 15 años de su mamá. Por eso digo que a mí me 'engallan', porque me ponen extensiones, yo soy operada de los senos, pero me ponen relleno para que se vean más grandes, y en cuanto a la cola, no es que no tenga, pero debo utilizar panties con relleno de algodón", contó Johanna Fadul al Canal Caracol el año pasado cuando fue lanzada la primera temporada de esta producción.

Secreto de las actrices de 'Sin senos sí hay paraíso' para verse más voluptuosas

Catalina la pequeña, interpretada por Carolina Gaitán, es muy diferente de la actriz, ya que, a Carolina también le pusieron relleno para tener el busto más grande. Y su pelo no es natural, ya que, también tuvo que usar una peluca.

Para ser parte de la novela, Majida Issa, la malvada 'Diabla', tuvo que someterse a una estricta dieta para resaltar su busto, cintura y caderas. Aunque claro, como algunas actrices de la producción, también recibe ayuda para verse más sensual.

"Acepto modificarme si el personaje lo amerita. Me he cortado el pelo, lo he tinturado de los colores que me exigen, hasta me podría quitar una ceja, pero lo que nunca aceptaré es realizarme una cirugía", le contó Majida a la revista TVyNovelas hace un tiempo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar