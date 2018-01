¿Qué le pasó a los dientes de Juliana Galvis?

Aquí, otro domingo burlándome del regreso de la chilindrina “reloaded” esta vez no fue uno, fueron 2… Juemadre, otra vez me volé los dientes 🙈🙈🙈 Y todo por quitarme el pinche esmalte como no tocaba! jajajajajajajaj #LaMuecaGalvis 😂😂😂

A post shared by Juliana Galvis (@julianagalvisv) on Jan 21, 2018 at 2:31pm PST