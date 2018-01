¡El actor se lo tenían bien guardado! Protagonista de Tarde lo conocí participó en cine para adultos.

Se trata de Roberto Urbina, quien en un nuevo capítulo de Se dice de mí, confesó algunas curiosidades de su vida tanto personal, como profesional.

Una de ellas fue que participó en cine para adultos, pero no como actor, sino como asistente de producción. Aunque Roberto aseguró que no se había tratado de una gran experiencia.

"Yo estaba en el rebusque y me dijeron está esto de asistente, no me dijeron de actor (risas). Un set de porno es aburridísimo", dijo al programa.

Si quiere revivir este momento puede visitar la página web oficial de Se dice de mí y ver el capítulo desde el minuto 27:20.

Protagonista de Tarde lo conocí participó en cine para adultos

La carrera como actor de Roberto comenzó en Bolivia, y justamente, todo se dio luego de casting al que había acompañado a un amigo. Debutó en la cinta Dependencia sexual, y con un desnudo, el único de su carrera. "No entiendo por qué lo hice, ni tampoco por qué mi mamá me dejó", contó al programa.

Muy pronto Tarde lo conocí llegará a su final, aunque aún se desconoce cuál será la producción que se convertirá en su reemplazo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar