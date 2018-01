"Detesto el photoshop": Mabel Cartagena respondió a las críticas por foto retocada

Y fué noticia que Yo “me hago” Photoshop 🙈 Y aunque la nota me causó gracia porque debo aceptar que no me había dado cuenta de la foto, tengo que dejar claro algo… yo DETESTO el Photoshop 🙈🙈🙈 jajajajaja no quiero que me alarguen la estatura, ni que me pongan nalgas como en soho, o que me dejen la cintura como avispa. La foto no la edité yo, de hecho ya habia subido la foto original tal cual. Adoro algunos filtros como para darle color o fondos blancos a la foto, pero cambiar mi cuerpo jajaja horrible fatal !!! No no no. 🤣🤣🤣🤣 gracias a todos los medios que subieron la foto horriblemente retocada, acá les confirmo que no fui yo, mi querido Gio, editando fotos eres muy buen peluquero 🤣🤣🤣🤣 FELIZ LUNES !!!! Y ya saben, si van a editar fotos, que no sea a lo kardashian 🤣🙈🤣🙈🤣🙈 (esta es la foto original, el photoshop lo hicieron en la cintura y lo subí a instaStory)

