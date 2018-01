¡Ni siquiera las famosas se han salvado de un mal procedimiento! Elianis Garrido habló de la mala experiencia que tuvo con una cirugía estética.

La modelo y figura de realities estuvo en el programa Acá entre nos, del Canal 1, donde le contó a los presentadores algunos de los cambios físicos que ha tenido.

Además de resaltar su gusto por los estilos de vida saludables, Elianis se sinceró sobre las cirugías a las que se ha sometido para mejorar aspectos de su físico con los que no se sentía tranquila.

"yo he pasado por el quirófano tres veces, yo tenía una nariz 'de patacón', de aquí hasta allá, y a mí nunca me gustó mi nariz. Vivía acomplejada de mi nariz porque no me sentía bonita. Me operé la nariz y tuve un accidente después de eso, se me dañó la cirugía."

También, contó sobre la vez que se operó los senos por primera vez. La motivó el hecho de sentir que era muy "plana", pero se llevó la mala experiencia de un cirujano poco experimentado.

"Me hice los senos porque yo soy doble espalda, heredé también la espalda de mi papá. No tengo nada de pecho. Entonces me hice los senos, fui irresponsable con un cirujano no muy reconocido, medio 'carnicero', fue hace 10 años. Y tuve muchos problemas con esas prótesis, me tocó cambiármelas".

Aun así, Elianis pudo arreglarse ambas cirugías, la de nariz y de senos, para lucir el físico que tiene hoy en día. De igual manera, resaltó la importancia de aceptarse a sí mismo y llevar un estilo de vida saludable.

