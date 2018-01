Bonobo se suma al cartel del Festival Estéreo Picnic

Festival Estéreo Picnic anuncia el debut de Simon Green, quien llega al país con su proyecto de electrónica: Bonobo. El sábado 24 de marzo es la fecha en la este músico ofrecerá un set en vivo.

Nacido en Brighton, Inglaterra, hace 41 años, Simon Green se convirtió en uno de los precursores de esa mezcla entre world music, ambient y nu jazz en el que como él mismo describe, busca "capturar las texturas mismas de la existencia humana", según le ha dicho a la prensa.

Una primera discografía marcó la primera década del milenio: Animal Magic, Dial ‘M’ for Monkey, Days to Come y Black Sands. Donde además su álbum The North Borders fue Top 30 en el Reino Unido y número uno en las listas electrónicas tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido.

El estreno de Bonobo en Colombia viene precedido de Migration, su disco más reciente, que vio la luz el pasado mes de noviembre y se perfila como uno de los favoritos en la categoría Mejor Disco Dance/Electrónica de la versión número 60 de los Premios Grammy. El sencillo Bambro Koyo Ganda también está nominado como Mejor Grabación Dance.

Un nuevo artista se suma al Festival Estéreo Picnic: Bonobo

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ