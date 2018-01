Después de terminar con Sebastián se rumoró que la exparticipante tenía un nuevo amor. ¿Ex-Protagonistas son pareja? Esto es lo que dijo Giselle sobre Andrés.

En los últimos días se rumoró que tal vez Giselle había cambiado a Sebastián por Andrés, luego de que ambos compartieran la misma foto de ambos con un mensaje cariñoso.

No obstante, Giselle se contactó con Pulzo.com para desmentir los rumores, y aclaró: “Él simplemente montó una foto en donde pone ‘mi costeñita’, con un corazón, y yo pongo ‘mi costeñito’, porque somos amigos. Yo no le veo nada de malo a eso […] No creo que con cada persona que yo monte en mi Instagram vayan a decir ‘Gisselle ya es novia de esa persona porque montó una foto con él'”.

Al parecer, Giselle ha sido víctima de insultos y comentarios por cuenta de la foto, por lo cual sintió la necesidad de aclarar la situación cuanto antes.

¿Ex-Protagonistas son pareja? Esto es lo que dijo Giselle sobre Andrés

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

Publimetro Colombia Este fue el sensual baile de Giselle y Laura O que subió la temperatura en Protagonistas