Muchos son los rumores que han nacido respecto a la ruptura de la actriz con el cantante Andy Rivera. ¿Cuál es la verdad? Así respondió Lina Tejeiro cuando le preguntaron si tenía novio.

Lo hizo en medio de un juego para Coca Cola for me relacionada a responder preguntas en poco tiempo.

16 fueron las preguntas que respondió la actriz colombiana, pero fue la sexta la que estuvo relacionada al amor. “¿Con o sin novio?”, fue el interrogante , a lo que ella respondió: “Con novio”.

De esta manera acabó con los rumores respecto a si terminó o no con el cantante colombiano.

Así respondió Lina Tejeiro cuando le preguntaron si tenía novio

Sin embargo, cabe recordar que hace unos días, y en entrevista para la revista Aló, ella relató que su relación con Andy atraviesa por un momento de crisis. "Es una relación como todas, que tiene altibajos y problemas; a veces estamos bien, otras estamos mal… Llevamos cuatro años (cumplimos el 6 de noviembre). Ahorita no estamos en el mejor momento porque las agendas no nos cuadran para poder estar juntos, y eso termina distanciando mucho la relación".

Y agregó: "El hecho de no poder estar juntos también genera una distancia; sin embargo, hemos compartido el tiempo que pudimos. Ya lo que vaya a pasar lo voy a contar yo, o él; pero ¿que si nos vamos a casar? No. ¿Vamos a tener hijos? No. ¿Tenemos planes? No. Estamos disfrutando de un noviazgo, y ni él ni yo tenemos afán de absolutamente nada".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar