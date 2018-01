Nadie se salva de los comentarios negativos en redes sociales y la presentadora no fue la excepción. ¿Por qué Andrea Serna fue insultada en redes sociales?

Muy pronto se realizará una nueva Teletón en nuestro país, y como cada año, Andrea Serna será una de las caras famosas que ayudará a alcanzar la meta.

Ella subió a sus redes sociales una imagen hablando de lo emocionada que ella y sus compañeros están por el regreso de la Teletón. No obstante, hubo quienes mostraron su inconformidad, asegurando que tanto ella, como la Teletón son una farsa.

Sin embargo, Andrea no se quedó callada y respondió a los comentarios negativos de la siguiente manera: "Lo hago por los niños, la población con discapacidad, lo siento, no me voy a quedar en casa viendo la vida pasar. Prefiero actuar. Besos”.

La Teletón se realizará los próximos 23 y 24 de febrero. "Teletón de 2017 cerró el tablero con $7.605.011.199 gracias al apoyo de millones de colombianos. La meta para este 23 y 24 de febrero de 2018 es de: $7.605.011.200", aseguró Teletón en un comunicado.

RCN y Caracol serán los encargados de transmitir las 20 horas de este evento, y este año se unirá el Canal 1 en la emisión.

