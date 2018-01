Así hablaron los protagonistas de 'El Asesinato de Gianni Versace' sobre la serie

Penélope Cruz (Donatella Versace)

"Versace fue una persona amada por todos. Todos los que lo conocieron estaban fascinados con él y nadie esperaba esto. Para mí, el hecho de aprender a hacer un acento italiano dentro de mi inglés fue mucho trabajo. Además, yo interpreté a Donatella y todos la han escuchado hablar, tiene un acento muy particular. Necesité meses de preparación para esto, y hasta que no encontré ese acento no me sentí lista para grabar.

Donatella es muy rock n' roll, este papel me encantó. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el pasado y esto de alguna forma me hizo sentir una responsabilidad enorme por la interpretación que tuve que hacer. Para mí era importante que ella notara mi esfuerzo en este papel."

Darren Criss (Andrew Cunanan)

"Esta cacería humana, en particular, es la persecución fallida más grande del FBI en la historia. La historia de Andrew es un viaje a través de la política de la homosexualidad que se desarrollaba en todo Estados Unidos en la década de 1990. La verdad es que el miedo y el prejuicio, lamentablemente, siempre están de moda.

Andrew Cunanan es un joven con muchos problemas, y el asunto es que no había mucho material disponible para estudiarlo a él para recrear su manera de ser. Creo que existe una responsabilidad enorme en cuanto a que hay personas cuyas vidas se ven afectadas en la actualidad por esta historia. Estoy emocionado porque las personas me vean este rol y juzguen mi actuación."

Ricky Martin (Antonio D'Amico)

"Bueno, [en esa época] la gente estaba asustada por el hecho de que este hombre estaba matando a hombres homosexuales. Aun hoy, algunas personas no entienden por qué sucedió. Para este papel he hablado bastante con Antonio, quien ha sido increíblemente colaborador y no ha temido compartir sus emociones ligadas a este tema abiertamente.

Literalmente le dije, 'discúlpame, pero necesito saber qué sentías porque voy a estudiar cosas que probablemente ya hayas superado y no querrás revivir, y quiero que mi interpretación le haga justicia al amor que sentías por Gianni (Versace). Puede ser doloroso, pero sería peor si la interpretación es errada y después lo ves en televisión así"".

