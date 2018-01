El nuevo look del periodista Luis Carlos Vélez que no le gustó a nadie

No es novedad que los cambios de look de los famosos impacten tantoa la gente. Y es que muchos de ellos viven de la imagen que proyectan en los medios de comunicación. Por eso, cuando se habla de que un periodista hizo algo innovador con su apariencia, da mucha curiosidad y es fácil expresarles si nos gusta o no, gracias a las redes sociales.

Este fue el caso del periodista y presentador de noticias, Luis Carlos Vélez que se hizo algo especial con el bigote. El exdirector de Noticias Caracol, decidió dejarse una especie de mustacho con el que se ve muy diferente.

El hombre, que no dudó en subir su apariencia a redes, recibió más de 700 comentarios, la mayoría (en serio, la mayoría) indican que es un look errado y que debería volver al estilo básico que lo caracteriza. El columnista de The New york Times, al parecer subió la fotografía porque le pareció divertido, pero es muy probable que no se deje este estilo que tanta controversia causó en su cuenta de Instagram en donde lo tratan de "viejo", de "Cantinflas, payaso", y quizá lo más grave, de tener la pinta de un narcotraficante.

Otros comentarios más amables le indican que así se ve un poco mayor, que se deje el estilo de "niño bueno" que siempre lo ha caracterizado y a algunos les sacó risas y le dicen que queda perfecto para una película de vaqueros.

Y usted, ¿qué opina de este cambio?





