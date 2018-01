Aunque RCN comenzó el año con estrenos, la verdad es que no ha logrado el resultado deseado. Tanto así, que durante esta semana se comenzó a rumorar que el canal podría no ir más, debido a que no se renovaría su licencia. ¿Cuál es la falla? Estas son las verdaderas razones por las que RCN se acabaría y no solamente tienen que ver el con rating.

Hace un tiempo Ómar Rincón, crítico de televisión, le contó a Publimetro, que más allá de la parrilla de programación, “RCN se cayó como marca, y eso es lo más complicado que le puede pasar a un producto que depende del reconocimiento. La gente no lo está queriendo y no le está dando el chance de volverlo a ver. La marca perdió el afecto, la personalidad, y el encanto de la audiencia. RCN era Nuestra Tele, era el canal de los colombianos, y le permitíamos cometer todos los errores, era el de Café, La hija del mariachi, La Madre, el reinado”.

Rincón agregó que: “perdió la marca por tres razones: una porque le comenzó a cambiar los horarios a las telenovelas. Ellos no respetan al televidente, y el televidente una vez se emberraque, nunca más vuelve”.

Las verdaderas razones por las que RCN se acabaría

El segundo aspecto tiene que ver con el contenido que presenta RCN: “La gente está aburridísima de tanta peleadera. Siempre hablando bien de Uribe y en contra de Santos”.

El tercer punto se enfoca en sus producciones: “Está alejado de lo popular. Siempre quieren ser gomelitos, se burlan de la gente pobre y eso se lo están cobrando con el rating”.

Rincón asegura que tienen quen hacer la reinvención de la marca, y no solamente de una producción. “Si Caracol no comete un error grave, va a ser muy difícil que la gente vuelva a preferir RCN”.

En cuanto a innovación, Ómar Rincón se refiere a que esta es una problemática tanto de RCN como de Caracol, y que, aunque las novelas de ahora no son malas, lo diferente no siempre vende. “Lo que no se ha entendido es que innovar no siempre implica ir para adelante. También implica ir para atrás. ¿Esto qué quiere decir? Todas estas novelas me parecen diferentes y buenas, pero en ese contexto, que todas buscan una trama salida de lo tradicional, lo innovador sería hacer una telenovela clásica de familia, de odios”.

