Premiado documental 'I Am Not Your Negro' llega a las salas de cine colombianas

"La historia de un negro en América, es la historia de América, y no es una historia bonita", es una de las frases con las que se presenta este documental, ganador del Premio del Público en los Festivales de Berlín, Toronto y Hamptons, Mejor documental del Festival de Chicago y Mejor Película en el Festival de Philadelphia, entre otros.

Este documental, dirigido por Raoul Peck y narrado por Samuel L. Jackson, explora la historia del racismo a partir de un manuscrito del crítico y novelista James Baldwin, quien dedicaría su carrera a documentar las muestras de segregación existentes en Norteamérica.

Inicialmente, I Am Not Your Negro se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y allí ganó el People's Choice Award a mejor documental. Después la crítica la elogió en medios como el New York Times, que la eligió como una de las mejores películas de 2017, y en sitios como RottenTomatoes, que recoge votación del público general tiene una calificación promedio de 8.9/10.

En Bogotá podrá verse a partir del jueves 18 de enero en las salas de cine de Tonalá (Bogotá), ubicado en la carrera 6 #35-37. Para más información de horarios y reservas se puede ingresar a www.cinetonala.co.

