Colaboración entre Eminem y Ed Sheeran, 'River', encabeza listados musicales en el Reino Unido

La colaboración entre Eminem y Ed Sheeran llegará al primer puesto de los listados radiales en Reino Unido. De hecho, el número dos pasaría a ser la canción de Ed Sheeran con Beyoncé, Perfect, que fue la más escuchada en diciembre.

Con esta, el rapero conseguiría su novena vez en el tope de las listas, récord que no tiene ningún otro artista de su género en la región. Anteriormente, los sencillos con los que llegó al #1 fueron: The Real Slim Shady (2000), Stan (2000), Without Me (2002), Lose Yourself (2002), Just Lose It (2004), Like Toy Soldiers (2005), Smack That con Akon (2006) y The Monster con Rihanna (2013).

La colaboración entre ambos músicos comenzó en 2016, cuando el representante de Eminem contactó a Ed Sheeran por correo electrónico. Así fue como el músico grabó un demo inicial, al cual el rapero le agregó unas rimas y después ambos se reunieron para perfeccionar la canción y darle los toques finales.

Eminem se encuentra promocionando su más reciente disco, Revival, en el que agregó la canción con Ed Sheeran, que aparece como quinta en el disco.

Aun así, la colaboración con Ed Sheeran no es la única en el disco de Eminem, pues también aparecen pistas con Pink, Beyoncé, Alicia Keys y Ambassadors, entre otras.

