Este actor de los noventas ahora maneja Uber para sobrevivir

Buenas noches. Está circulando un Post con esta fotografía que yo no publiqué y muchas personas le está dando Repost. Por favor les agradezco que en tiempos tan delicados. Si van a postear algo mío, que se de mis Redes directamente. No ese tipo de Post inventados, no se con que intención. Mis ideas las tengo claras y no mencionó a personas en lo que escribo. Está mal que se realicen cosas sin mi consentimiento. El que lea esas palabras y me conozca, sabe que no es mi forma expresarme.

