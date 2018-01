¿Recuerda a Salomé Camargo? Pues explotó en redes sociales

¿Porque te vistes así? ¡Mucho maquillaje! "Regalada" "mostrona" "con 16 y parece de 30" "Asco tus cejas" ¿donde están los papas de esa niña?… Si… Les confieso que soy una persona muy sensible a este tipo de cosas que poco a poco he aprendido a lidiar pero que no ha sido fácil, porque a pesar de hacerle creer a la gente que ya me he acostumbrado pues no ha sido al 100%. Estar al punto de sentir que no podía más, que quería que todo se acabará, que hasta era juzgada por personas muy muy allegadas a mí y que lo único que hacía era quedarme callada. No es estrategia, no es porque me obliguen, no es porque sea insegura, es porque soy SALOMÉ y así soy. A las personas que han estado ahí conmigo, no saben cuanto las aprecio… GRACIAS💜 Pero… ¿A ti te gustaría que te hicieran lo mismo?

