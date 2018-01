Elizabeth Loaiza pasó un muy mal rato con una aerolínea y así se quejó en redes

me pidieron muchas personas que subiera algo representando mi inconformidad con @avianca Avianca. Estamos en Tumaco y ayer llegamos al vuelo normalmente con una hora de anterioridad, no había fila, solo una persona antes que nosotros. Llegamos al Counter y el sr de Avianca me pide los documentos de las personas q viajamos, se los paso y me dice el vuelo está cerrado. Le dije es imposible, los vuelos nacionales los cierran media hora antes, el vuelo es a las 4:59 y yo estoy aquí, son las 4:00 pm, llegué con una hora de anterioridad. Le digo llámeme a su supervisor, va y viene y me dice que el supervisor no me va a atender sino hasta q salga el vuelo. Le dije yo no me puedo quedar acá, mañana tengo que trabajar, no soy sólo yo sino 30 personas de la producción, mi hija debe ir al colegio y tiene examen, mi madre debe ir a una audiencia. El señor se para y nos deja halando solas. Le digo mami graba todo y mi mamá empieza a hablarle a otra señora que está en el counter de @avianca y la sra es tan grosera que ni la voltea a mirar, le dije oye mi mamá te está hablando y se volteo y dijo y q? Yo no puedo hacer nada, le dije te voy a poner en las redes para q respeten y me dijo de una forma altanera a mi que me importa, también se paró y se fue. Quedamos solas ahí, fuimos a tocar a la puerta del supervisor y no nos abrió. Lo esperamos hasta que salió el vuelo y ahí dio la cara y dijo le llamaremos la atención a los empleados por lo ocurrido. Le dije mire las cámaras de la policia que ahí dice la hora a la que llegamos al counter y me respondió que pusiera la queja por teléfono, q me respondían en 5 días hábiles. Que viniera mañana, o sea hoy a ver si nos podían re acomodar en un vuelo. Estoy aquí en el aeropuerto desde las 5am esperando que me den respuesta y son tan descarados que me dicen que yo debo pagar penalidad, o sea yo debo pagar por la ineptitud de sus trabajadores? @avianca hasta cuando se van a aprovechar de los clientes así?. Lo peor del caso es q mi mamá le dice hoy a la sra de la oficina que va a demandarlos por daños y perjuicios y la respuesta de la sra es, pues a Avianca una demanda más, una demanda menos, NO LE IMPORTARTA! #aviancaexijorespeto 😡

