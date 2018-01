La presentadora colombiana no teme mostrar lo que tiene, pero sin duda, la pinta de uso durante el fin de semana dejó loquito a más de uno ¡Melissa Martínez enloquece con vestido en Noticias RCN!

Y es que Melissa saltó al set de grabación con un vestido enterizo de color negro que dejó al descubierto el cuerpo voluptuoso que tiene. Pero eso no fue todo, además, el traje tenía un pronunciado escote.

Pero para quienes no la pudieron ver en vivo y en directo, Melissa se encargó de darles un premio de consolación subiendo una fotografía de ese conjunto junto al siguiente mensaje: "Tanta curva y yo… bueno yo soy así. Un abrazo y éxitos, pa lanteeeee".

Buenas tardes hermosa mujer @MelisaMarArtuz eres la perfección hecha persona. pic.twitter.com/ODsaXGsnN6 — El Negro (@ElNegro_CJ) January 15, 2018

Por supuesto, los mensajes respecto a la imagen no se hicieron esperar, tanto en Instagram, como en Twitter. "Usted con tantas curvas y uno sin freno… Bonita sonrisa señorita, Buen y bendecido inicio de semana", "Con esas curvas no quiero cinturón de seguridad", "Aunque tenga frenos me dejo chocar en esas curvas", y "La mujer más hermosa de la televisión colombiana", fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora.

En la actualidad Melissa tiene el corazón ocupado, pues tiene una relación con el jugador de fútbol Matías Mier.

