Liam Neeson se enfrenta a un viaje sin retorno en The Commuter

Liam Neeson, quien suma más de 50 películas en su trayectoria actoral, interpretará ahora a un hombre de familia (y negocios) que realiza el mismo trayecto en tren todos los días durante los últimos 10 años, hasta que en uno de sus viajes termina envuelto en una conspiración que lo llevará muy lejos de su rutina y lo hará dudar de sus valores morales.

La historia es dirigida por Jaume Collet-Serra (La casa de cera y La huérfana) director español que ya había trabajado con Liam Neeson en 2011 para Unknown. Sobre esta nueva oportunidad de trabajar con Collet-Serra Neeson comentó: "ame la idea de trabajar con este director, realmente es un profesional y admiro toda la logística que tuvo que crear alrededor de la historia, especialmente la idea de tener que mover un tren de siete vagones a una velocidad de 120 a 150 kilómetros por hora. Teníamos un solo vagón, cambiando las luces y toda la parte técnica que esto con lleva, pero él siempre se concentró en los actores y en las pequeñas piezas que hacen la historia, realmente me encanta todo su trabajo por eso."

Las escenas de acción no le son ajenas a Liam Neeson, pero esta vez tuvo la oportunidad de encontrarse "a la defensiva" en un lugar conocido: la ruta del tren. "Yo he estado en este tren, es decir, en la ruta real de este viaje. Nosotros usamos una línea de tren ficticia, pero he viajado en esta ruta unas 80, 85 veces en los últimos 20 años así que conozco muy bien este trayecto", dijo.

Aun así, en esta cinta el actor se encontró con un método nuevo en la planeación de las escenas de pelea. En esta ocasión entrenó algunas escenas, mientras que otras quedaron a la improvisación del momento, de modo que se sintieran más naturales en pantalla. "Hay algunas escenas de acción, las cuales revisamos muy detalladamente con nuestro coreógrafo de pelea, Marc Van Lew, con quien he trabajo en 19 películas en el pasado. Fue realmente maravilloso trabajar con él y su equipo británico de doblaje y profesionales de pelea con los cuales ensayábamos todos los días, durante cinco días a la semana, recreando algunas escenas de la historia y otras no, para que todo saliera perfecto en cámara y se sintiera como si fuera algo que sucedía por primera vez", comentó.

13 millones de dólares recaudó The Commuter en taquilla a nivel mundial durante su primer fin de semana de estreno.

Más allá de todo su aspecto técnico, una de las grandes preguntas que plantea el filme es ¿Qué clase de persona eres?, indagación que surge en lo que parece ser una conversación casual del día a día, y termina siendo una espiral de retos peligrosos y mucho dinero de por medio. Respecto a esta decisión, Liam Neeson rescata la humanidad de su personaje aun en medio del error que comete, y comenta: "bueno, para mi personaje realmente es un dilema, pues necesita el dinero, perdió su trabajo y todo esto influye. Yo como Liam Neeson hubiese hecho lo mismo que hizo él, especialmente si está la oportunidad de conseguir una gran cantidad de dinero al final de todo esto."

Otro de los grandes atractivos de The Commuter, que hace que la cinta sea una de las películas de acción más esperadas del año, es el reparto. No solo el protagonismo de Neeson influye en el resultado final, sino además la actuación de Sam Neill, Jonathan Banks (Breaking Bad), Patrick Wilson y Vera Farmiga, entre otros. Respecto a Fermiga, Neeson admitió ser un gran fanático de su trabajo: "la verdad soy un gran fan de ella desde que la vi en La huérfana, dirigida también por John Michael Ansara, nuestro excelente director. Recuerdo una ocasión en que Joel Silver (productor) me mostró a un grupo de gente trabajando en una historia, yo no sabía de que se trataba, y cuando la vi literalmente enloquecí con su actuación y la historia, desde entonces he sido un gran fan de ella y su trabajo desde hace mucho tiempo. Estaba muy emocionado de saber que la necesitaríamos a ella varios días para grabar esta película y lo mejor de todo es que ella aceptara hacer parte de este proyecto", expresó.

The Commuter, que apenas lleva cinco días en cartelera en todo el mundo, ya superó los 16 millones de dólares en taquilla, y se espera que sea una de las cintas más vistas en este comienzo de año.

